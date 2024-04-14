Продолжают поступать угрозы: девочка-инвалид потеряла слух после избиения бандой подростков

В Самарской области девочка-инвалид потеряла слух на одно ухо после жестокого избиения компанией хулиганов. Подростки истязали жертву в коце марта, заставляя пить воду из лужи, и делали с ней другие страшные вещи. На данный момент несовершеннолетней и ее матери продолжают поступать угрозы, передает Telegram-канал Readovka.

Все началось с того, что девочка-инвалид познакомилась с другой учащейся школы для слабовидящих. Между подростками завязалась дружба, несмотря на то что новая знакомая была озблобленной. В скором времени девочка узнала про компанию приятельницы. Именно ее участники учинили самосуд над жертвой, обвинив ее якобы в оскорблении одного из парней.

Подростки заставляли девочку-инвалида пить из лужи, рвали на ней одежду, избили до разрыва барабанной перепонки. А после нападения они стали угрожать матери несовершеннолетней. Хулиганы просят ее забрать заявление из полиции, а в противном случае обещают продолжить начатое.

Ранее в Свердловской области школьники избили сироту. Они пристали к 15-летнему юноше из-за длинных волос.