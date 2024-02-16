Российская школьница оказалась в больнице с отравлением из-за травли за рисунки

В Москве доставили в больницу 13-летнюю школьницу, которая столкнулась с травлей одноклассников за рисунки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, девочка увлекается живописью, нередко в ее рисунках замечали взрослые сюжеты с обнаженными мужчинами, из-за чего с подростком уже общался школьный психолог. Вдобавок над ней начали издеваться сверстники.

Недавно юная москвичка оказалась в больнице с передозировкой лекарства. Несовершеннолетняя объяснила, что у нее сильно болел живот, вследствие чего ей не удалось рассчитать нужное количество. Какой препарат приняла школьница, не раскрывается.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, была ли это попытка самоубийства.

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