Облил горючей жидкостью и поджег: мужчина предстал перед судом за попытку убить 21-летнюю девушку

Суд в Новосибирской области вынес решение по делу о покушении на убийство 21-летней девушки. Задержанного за попытку сжечь знакомую жителя региона признали виновным и приговорили к лишению свободы.

Информация о решении суда появилась в Telegram-канале Новосибирской прокуратуры. По данным правоохранителей, в апреле 2023 года житель Кыштовки сидел и распивал алкогольные напитки вместе с возлюбленной и ее 21-летней сестрой. В какой-то момент между мужчиной и молодой девушкой произошла ссора. После нее фигурант уголовного дела облил оппонентку горючей жидкостью и поджег.

В результате покушения девушка выжила, но получил многочисленные травмы. Мужчина был задержан и спустя почти 10 месяцев предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.

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