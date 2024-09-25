Россиянин с инвалидностью остался без отдыха в Дубае из-за ошибки в паспорте

Житель Челябинска не смог вылететь на отдых в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, поводом для снятия пассажира с рейса стала ошибка в графе «Пол»: вместо буквы «М» стоял знак «=». Россиянину пришлось не только менять билеты, но и обновлять паспорт. Из-за стресса у мужчины с третьей группой инвалидности начались проблемы с сердцем. Ему потребовалась медицинская помощь.

По информации источника, житель Челябинска взыскал с Российской Федерации 76 тысяч рублей. Также ему должны выплатить моральную компенсацию и возместить судебные расходы.

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