Насильно погружал в воду, не давал выбраться из бассейна: тренера проверят после «игры» с ребенком-инвалидом

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обращения матери ребенка-инвалида в Москве. По словам женщины, тренер по плаванию издевался над ее сыном. Сам же специалист назвал происходящее «игрой» и попросил забрать заявление, передает Telegram-канал 112.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных в Седи кадрах видно, как мужчина целую минуту не выпускал мальчика из бассейна. Тренер по плаванию насильно погружал несовершеннолетнего в воду. Действия взрослого напоминали избиение и унижение.

Однако сам мужчина так не считает. По его словам, он просто играл с ребенком и никак не хотел его обидеть. Тренер обратился к матери юного пловца и заявил, что готов вовсе заниматься с ним бесплатно.

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