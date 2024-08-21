В Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц

В Японии временно закрыли новый аэропорт Титосэ на острове Хоккайдо из-за ножниц, которые пропали из местного магазина. Об этом сообщает CNN.

ЧП в авиагавани произошло 17 августа. Появились опасения, что потенциальный террорист мог взять их и использовать в качестве оружия на борту самолета. В результате проверок в зоне вылета возникли большие очереди, всего задержали 200 рейсов и еще 36 отменили. В итоге ножницы нашли и полеты возобновили.

Представители аэропорта заявили, что инцидент произошел из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления магазином. В авиагавани также пообещали провести расследование.

Примечательно, что среди пострадавших из-за отмены рейсов оказались участники японской рок-группы 9 mm Parabellum Bullet. Из-за парализованной работы аэропорта музыкантам не удалось выступить на ежегодном фестивале Rising Sun на Хоккайдо.

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