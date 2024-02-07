Россиянин разнес дверь пенсионерки-репетитора кувалдой из-за ее занятий

В Иркутске местный житель разнес кувалдой дверь в квартире пожилой соседки-репетитора из-за ее занятий на дому. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, 64-летняя пенсионерка проводила занятия в собственной квартире в микрорайоне Солнечный. Частные уроки по какой-то причине не понравились ее соседу сверху. Недавно иркутянин пришел во время одного из занятий и стал выносить дверь квартиры педагога кувалдой. Затем мужчина высказал оскорбления в адрес пенсионерки в присутствии ее маленькой ученицы.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Буйный сосед успел сбежать из города, но его все равно удалось задержать. В настоящий момент он ждет суда.

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