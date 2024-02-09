Россиянин расправился с отчимом из-за громкой музыки

В Самаре 20-летний местный житель зарезал отчима за то, что он мешал ему громко слушать музыку. Об этом пишет издание «Волга Ньюс».

По данным источника, ЧП произошло в Советском районе. Вечером к юноше пришла в гости девушка, в квартире в это время также находились его мать и отчим. По версии следствия, между двумя мужчинами произошла ссора из-за шума. Отчиму не понравилось, что пасынок вместе со своей возлюбленной очень громко слушают музыку на кухне. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 20-летний житель Самары схватил нож и ударил отчима. После этого молодой человек убежал к берегу реки и спрятался в кустах.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время дело передадут в суд.

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