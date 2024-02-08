Громко охал и кряхтел: посетители фитнес-клуба устроили драку из-за замечания тренера

В московском фитнес-клубе посетители устроили драку из-за замечания тренера. Все произошло днем, 7 февраля в здании на Ходынском бульваре. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, 33-летний мужчина занимался с небольшими гантелями, при этом издавая громкие звуки во время упражнений.

«Громко охал и кряхтел», – говорится в сообщении.

Тренер подошел к нему сделать замечание, что он своим поведением пугает окружающих. Кроме того, посоветовал взять гантели побольше. В ответ на это посетитель начал оскорблять и угрожать тренеру. Инцидент продолжался несколько минут.

На помощь тренеру пришел 46-летний посетитель. Конфликт временно улегся, и дебошир продолжил тренировку, уже на тренажерах. Однако ситуация вновь накалилась в раздевалке, где занимающийся снова встретился со защитником тренера.

В процессе стычки дебошир заметил травматический пистолет в сумке своего противника и попытался его забрать. В результате драки владелец пистолета был нокаутирован ударом ноги и потерял сознание. После этого агрессор отнес пистолет на стойку регистрации и попытался покинуть зал, но в это время прибыли сотрудники правопорядка. Оба участника инцидента были доставлены в больницу для медицинского обследования, однако от госпитализации они отказались после оказания помощи.

Ранее мы писали о том, что массовая драка на складе Wildberries в Электростали могла начаться из-за бороды. Один из охранников сделал замечание сотруднику по поводу его внешнего вида, из-за чего и разгорелся конфликт.