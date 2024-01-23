В Петербурге слесаря затянуло в станок на заводе по изготовлению протезов

В Санкт-Петербурге слесаря затянуло в станок на заводе по изготовлению протезов. С травмой его доставили в больницу.

Подробности приводит сайт 78.ru со ссылкой на источник.

Как стало известно, мужчина налаживал оборудование для смешивания силикона. В этот момент руку по неосторожности затянуло в станок.

Конечность едва не раздробило: врачи диагностировали рваные раны и закрытый перелом фаланги пальцев.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. В ситуации разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудник металлообрабатывающего предприятия упал в ванну с щелочью и выбрался спустя 5 секунд. За это время химическое вещество попало в пищевод. Ему сделали промывание на месте, но сотруднику становилось хуже. На машине скорой помощи его доставили в реанимацию. У 24-летнего мужчины диагностировали ожоги пищевода и кожных покровов.