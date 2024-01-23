«Это растет преступник»: подросток с ножом отправил в реанимацию взрослого соседа

В Москве 12-летний подросток напал с ножом на мужчину в подъезде. Все произошло вечером 22 января в ЖК «Эталон-сити» в Южном Бутове. Об этом сообщает телеканал «360».

На юго-западе столицы произошел конфликт между соседями. В ходе ссоры 12-летний подросток, сопровождаемый взрослым, атаковал мужчину ножом, сообщила супруга пострадавшего.

«Муж потерял много крови находится в реанимации. Ребенок наносил удар ножом», – сообщила она.

Жена пострадавшего уточнила, что сотрудники Росгвардии и полиции произвели опрос участников конфликта. Отец подозреваемого пояснил, что ссора началась после того, как мужчина ударил его ребенка в лифте.

«С полицией нашли запись — обманывает. Пугает то, что они безнаказанные на свободе. Чувства вины — 0. Ни капли сожаления. Это растет преступник», — убеждена женщина.

Она также сообщила, что полиция забрала подозреваемого в отдел, но уже к двум часам ночи они вернулись в свои квартиры.

Супруга раненого москвича выразила опасения за своих детей и местных жителей, утверждая, что дети нападавших постоянно гуляют на улице. Факт нападения на жителя Южного Бутово подтвердила пресс-служба столичного Следственного комитета. По данному инциденту возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное проникновение». Следователи продолжают допрашивать очевидцев и анализировать записи с камер видеонаблюдения.

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