Россиянина избили полицейские, которых он сам и вызвал, чтобы задержать наркомана

В Москве местный житель вызвал полицейских, чтобы задержать наркомана, однако сам оказался в отделе полиции, где его избили. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, 31-летний москвич позвонил по номеру 112 и сообщил о мужчине в неадекватном состоянии, которого он заметил на улице. Звонок перенаправили в полицию. Когда правоохранители приехали на место, неадекватный человек уже скрылся. На просьбу жителя столицы разыскать нарушителя полицейские ответили, что их смена заканчивается, забрали обратившегося в отдел полиции, где составили на него протокол.

Уточняется, что мужчина не стал подписывать протокол. Тогда силовики «завели в комнату и применили физическую силу».

«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы. После избиения они надели на меня наручники и закрыли в камере, убеждали подписать протокол», — рассказал пострадавший.

На следующий день москвича отпустили без подписания протокола. Мужчина зафиксировал побои в травмпункте и сейчас планирует обратиться в управление собственной безопасности МВД и СК по факту избиения и превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что американец-нелегал устроил дебош и избил полицейского в отеле в Москве.