Два подростка загорелись, пытаясь разжечь камин в коттедже: школьница в критическом состоянии

В Истре два школьника загорелись, когда пытались разжечь камин на вечеринке в коттедже. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это случилось во время празднования дня рождения одного из подростков.

По данным источника, инцидент произошел в Подмосковье в ночь на 14 августа. Шестеро молодых людей собрались устроить праздник в честь 17-летия владельца коттеджа. Он захотел разжечь камин для гостей, но жидкость вспыхнула. Школьник с ожогами 20% тела был госпитализирован. У него обгорели грудь и руки.

Еще одной пострадавшей стала одноклассница, которая помогала разжечь камин. Она попала в больницу с 99% тела и находится в критическом состоянии.

Отмечается, что подростки становились победителями олимпиад и хорошо учились.

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