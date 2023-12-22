Под Омском мужчина поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

В Омской области 51-летний местный житель из ревности облил супругу бензином и поджег. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

ЧП произошло в селе Цветнополье Азовского района. Как считает следствие, в этот день жена омича вернулась домой поздно. Находившемуся в нетрезвом состоянии россиянину это не понравилось, поэтому между супругами возник конфликт. В результате россиянин облил жену бензином и поджег.

Охваченная пламенем россиянка сумела выбежать на улицу и лечь в емкость с водой, чтобы потушить огонь, однако мужчина начал ее топить. Женщина сумела вырваться, после чего она прибежала в местный магазин и попросила вызвать скорую.

Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами степени головы, лица, шеи и туловища. Врачи не сумели спасти женщину.

В ходе следствия мужчина отказался признавать вину, уверяя, что возгорание произошло случайно, а видом канистры он хотел просто напугать жену, но из-за сигареты произошло воспламенение. Его версия была полностью опровергнута следователями. По их мнению, ЧП произошло из-за ревности.

Омич арестован, материалы следствия готовятся к передаче в суд.

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