Россиянин пришел на разборки с обидчицей своей дочери и поплатился

Житель Абакана в Хакасии вместо дочери пришел на разборки с 12-летней школьницей и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, российские школьницы поссорились в соцсетях. После они договорились встретиться у торгового центра «Аллея», чтобы обсудить произошедшее. Вместо одной из девочек пришел 51-летний отец, который просто толкнул несовершеннолетнюю оппонентку. Юная россиянка упала и ударилась.

В настоящий момент школьница проходит медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

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