Придушил подушкой: мигрант изнасиловал 13-летнюю школьницу из российского города

В Подмосковье 20-летний мигрант совершил половое преступление в отношении 13-летней дочери сожительницы. Мужчина изнасиловал подростка, прикрыв ей лицо подушкой.

В феврале 2024 года мужчина приехал в Россию на заработки. Он получил патент и начал трудиться на стройке.

Осенью он остался наедине с шестиклассницей, дочерью своей сожительницы. Обвиняемый повалил подростка на пол и изнасиловал, закрыв ей лицо подушкой.

Как пояснил источник РЕН ТВ, заявление в полицию написала мать девочки.

Правоохранители задержали мужчину. Когда полицейские установят все обстоятельства случившегося, они возбудят уголовное дело.

До этого в Москве суд вынес приговор мужчинам, изнасиловавшим журналистку «Матч ТВ» в парке у Останкинского пруда. Двоих приговорили к 9 годам колонии, третьего – к четырем. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.