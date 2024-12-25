19-летнего россиянина затолкали в автомобиль ради шутки

В городе Мурино Ленинградской области 19-летнего парня затолкали в автомобиль ради шутки. Об этом пишет Фонтанка.

По информации источника, местные жители увидели, как молодого человека силой пытаются усадить в каршеринговую машину. Он так сопротивлялся, что разбил стекло авто. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Горожане рассказали полицейским о похищении и назвали номер машины, на которой увезли россиянина.

Силовики оперативно нашли насильно увезенного. Оказалось, что 19-летнего местного жителя разыграл его 21-летний товарищ. Претензий к приятелю житель Ленинградской области не имеет.

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