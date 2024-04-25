В российском городе двухнедельная девочка умерла после употребления смеси

В Санкт-Петербурге двухнедельная девочка умерла после приема детской смеси, которой накормил отец. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, мужчина самостоятельно пытался реанимировать малышку под консультацией медиков по телефону. Прибывшая в квартиру на Парашютной скорая помощь не смогла спасти девочку.

Девочка появилась на свет 12 апреля, однако у ее 23-летней матери, согласно информации, возникли осложнения, она находится в больнице.

33-летний отец один заботился о старшем ребенке и новорожденной. Он накормил дочь смесью и уложил в коляску, а спустя некоторое время заметил неестественную позу и кровь. К сожалению, реанимировать девочку не смогли.

В настоящий момент расследованием смерти малышки занимается СК РФ по городу Санкт-Петербургу.

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