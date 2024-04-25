Задушил и закопал тело на даче: в Новой Москве опытный убийца расправился с любовницей и полгода скрывал труп

В Новой Москве на частной территории обнаружили труп женщины. Выяснилось, что с ней расправился любовник, которому удавалось на протяжении полугода скрывать ее смерть. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 60-летняя жительница столицы познакомилась с подозреваемым после того, как договорилась с мужем о свободных отношениях. Супруги не препятствовали любовным связям друг друга, поэтому муж россиянки знал о ее новом поклоннике из Сети. Вскоре женщина стала все чаще видеться с 43-летним приятелем и в один из дней поехала к нему на дачу, никому ничего не рассказав.

Тревогу забил муж москвички, когда обнаружил ее пропажу. Он связался с ее любовником, но тот заявил, что тоже не знает, где она находится. Женщину объявили в розыск, а дачу подозреваемого обыскали. Правда, ничего не нашли. Вернулись туда правоохранители только спустя полгода. Тогда мужчина признался, что задушил приятельницу, закопал ее тело, а все отпечатки стер.

Как оказалось, обвиняемый является опытным убийцей. Он отсидел срок за убийство трех человек. На свободу он вышел только весной 2023 года и практически сразу познакомился с новой жертвой.

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