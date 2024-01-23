Умерла от механической асфиксии: молодую мать заподозрили в убийстве девятимесячной дочери

Сотрудники правоохранительных органов изобличили 23-летнюю девушку, чья девятимесячная дочь была обнаружена мертвой в Северной столице. Выяснилось, что петербурженка причастна к гибели девочки, передает Фонтанка.

По словам матери, она обнаружила дочь мертвой в квартире в Парголово. Она вернулась домой на следующий день после своего 23-летия. С детьми якобы была должна находиться знакомая. Помимо девочки, у петербурженки есть сын.

Однако подруги в квартире не оказалось. Дочь лежала без сознания и не дышала. В настоящий момент правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Уже известно, что малышка умерла от механической асфиксии. Версия о няне, по данным СМИ, проверки не выдержала.

Ранее стали известны новые подробности убийства годовалой девочки отцом в Екатеринбурге. Оказалось, что мужчина проломил малышке череп.