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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 января 2024, 10:54
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Умерла от механической асфиксии: молодую мать заподозрили в убийстве девятимесячной дочери

В Петербурге 23-летнююю мать заподозрили в убийстве девятимесячной дочери .
Умерла от механической асфиксии: молодую мать заподозрили в убийстве девятимесячной дочери

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов изобличили 23-летнюю девушку, чья девятимесячная дочь была обнаружена мертвой в Северной столице. Выяснилось, что петербурженка причастна к гибели девочки, передает Фонтанка.

По словам матери, она обнаружила дочь мертвой в квартире в Парголово. Она вернулась домой на следующий день после своего 23-летия. С детьми якобы была должна находиться знакомая. Помимо девочки, у петербурженки есть сын.

Однако подруги в квартире не оказалось. Дочь лежала без сознания и не дышала. В настоящий момент правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Уже известно, что малышка умерла от механической асфиксии. Версия о няне, по данным СМИ, проверки не выдержала.

Ранее стали известны новые подробности убийства годовалой девочки отцом в Екатеринбурге. Оказалось, что мужчина проломил малышке череп.

Источник фото:Freepik
Источник:Фонтанка
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
смерть
мать
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