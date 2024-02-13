Россиянин порвал промежность во время сдачи комплекса ГТО

В Санкт-Петербурге подросток попал в больницу после неудачной сдачи комплекса ГТО. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло на Васильевском острове. Накануне вечером школьник сам приехал в больницу и заявил, что упал на край стола во время сдачи комплекса ГТО.

Медики осмотрели 14-летнего петербуржца и диагностировали у него рваную рану промежности. Его состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас подростка поместили в отделение хирургии.

Ранее мы писали, что в Северной Осетии отец проверял пневматическое ружье и прострелил щеку своей 13-летней дочери.

Также сообщалось, что школьница получила перелом носа на концерте рэперов Yanix и Toxis в Москве. Уточняется, что подросток получила травму в момент, когда музыканты на концерте начали кидать бутылки с водой со сцены.