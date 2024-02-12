Московская школьница отправилась на концерт популярных рэперов и получила перелом носа

В Москве школьнице сломали нос на концерте рэперов Yanix и Toxis. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мероприятие состоялось еще 27 января на улице Орджоникидзе, однако обратиться за помощью в правоохранительные органы мать подростка решила лишь накануне. По словам москвички, ее дочери сломали нос в момент, когда музыканты на концерте начали кидать бутылки с водой со сцены.

В настоящий момент правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

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