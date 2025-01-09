Россиянин поругался с соседом из-за уборки снега и термосом проломил ему череп

В Оренбурге местный житель поругался с соседом из-за уборки снега и ударил его термосом по голове. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

В одну из больниц города доставили 35-летнего мужчину с переломом костей черепа и ушибом головного мозга, медики сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, тяжелые травмы были получены пострадавшим в результате ссоры с соседом. Мужчины поругались из-за уборки снега, 60-летний россиянин взял термос и ударил своего оппонента по голове.

Против агрессора возбуждено уголовное дело. В ходе допроса мужчина объяснил свой поступок тем, что рассердился из-за того, что молодой сосед скидывал снег на его участок.

Теперь обвиняемому может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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