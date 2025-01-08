Заявили, что он им не нравится: охранники клуба жестоко избили многодетного отца

Многодетный отец пострадал после похода в ночной клуб Лениногорска. Мужчину жестоко избили охранники заведения. По данным Telegram-канала Readovka, им не понравился посетитель, который выяснял отношения с супругой.

Многодетный отец увидел, как к его жене пристает незнакомец. Он решил заступиться за супругу, но по неосторожности толкнул ее. Женщина упала и привлекла внимание охраны.

Секьюрити вмешались в ситуацию, после чего помощь потребовалась главе семейства. Мужчина не понравился охранникам и они избили его. У пострадавшего посетителя клуба зафиксировали перелом основания черепа, разрыв ушной перепонки, переломы височной пирамиды и двух ребер.

Супруга жителя Татарстана опасается за себя и четверых детей. По словам женщины, работники клуба хотели решить вопрос «по хорошему». Для этого они связывались с ней и врачами.

Ранее в Нижнем Новгороде родители избили тренера на детском футбольном матче. Перед этим мужчина толкнул мать одного из игроков.