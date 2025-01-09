Перебрала с алкоголем и отключилась: пьяная мать оставила новорожденного малыша лежать на улице

Жительница Кисловодска стала фигурантом уголовного дела. Она оставила новорожденного малыша лежать на земле и таким образом подвергла его жизнь смертельной опасности.

Малышку нашли в беспомощном состоянии, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. Региональные сотрудники ПДН взяли девочку и доставили ее в больницу. В медучреждении ребенку оказали необходимую помощь. У маленькой пациентки диагностировали ОРВИ.

Мать малышки в то время, как она лежала на земле в одной пеленке, находилась неподалеку. Она заснула после употребления спиртного. На улице в тот момент было лишь 12 градусов тепла. В отношении женщины ведется расследование. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее в Петербурге местная жительница оставила своего ребенка в торговом центре. Женщина также оставила записку, в которой написала, что не вернется.