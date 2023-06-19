Россиянин поругался с продавщицей и показал ей половой орган на глазах у людей

В Чебоксарах недовольный покупатель поругался в магазине с продавщицей и показал ей половой орган. Об этом сообщается в Telegram-канале «Про Город Чебоксары/Новости Чувашии».

Свидетелями данного конфликта стали другие посетители магазина. Инцидент произошел в сетевом супермаркете рядом с железнодорожным вокзалом. Камеры видеонаблюдения записали все, что происходило в тот момент. Согласно опубликованным кадрам, чем-то недовольный мужчина, расстегивая штаны, начал наступать на продавщицу, а та пятилась назад. В один момент мужчина достал половой орган и продемонстрировал его, после чего скрылся.

Отмечается, что стриптиз случился на глазах у всей очереди, которая успела выстроиться на кассе. Причину конфликта покупателя и продавца не называют.

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