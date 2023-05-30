Американец прострелил голову своей девушке, посмеявшейся над размером его полового органа

В США мужчина, работавший заместителем шерифа, убил свою девушку. Он прострелил ей голову из-за того, что она высмеивала его мужское достоинство. Об этом сообщает New York Post.

По информации источника, за пистолет американец схватился в ходе конфликта. Джейсон Каннингем тщательно скрывал от своей возлюбленной 37-летней Николь Харрингтон, что на самом деле он не свободный, а женатый человек. Однако в какой-то момент узнал, что любовница и сама была неверна ему. Оказалось, что она встречалась с другими кавалерами у него за спиной.

В итоге Джейсон закатил большой скандал, и Николь, чтобы задеть партнера, начала смеяться над размером его полового органа. Она сказала, что у ее нового молодого человека хотя бы достаточно сантиметров в штанах, и это экс-шериф простить не смог. Он застрелил любовницу, а тело прятать не стал, именно поэтому его обнаружили уже на следующее утро.

Полицейские довольно оперативно определили, кто является убийцей, и отправились на задержание. Однако схватить подозреваемого удалось только после восьмичасовой осады его дома.

На суде Джейсон Каннингем признал себя виновным и получил пожизненный срок в тюрьме с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.

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