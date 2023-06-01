Достал половой орган: в Екатеринбурге ищут извращенца, который ублажал себя возле школы

В Екатеринбурге неизвестный мужчина мастурбировал у школы, глядя на детей. Его сняли на видео в районе Птицефабрики. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

По данным источника, видеосъемка спугнула мужчину.

«Что ты делаешь, олень? Мужчины, держите его, это извращенец! На детей смотрит!» — говорит автор видео.

Пользователь Сети рассказала, что мужчину уже замечали возле школы и детской площадки. Сейчас в сообществах микрорайона в соцсетях активно обсуждают инцидент. В комментариях пишут и дети, которые столкнулись с мужчиной.

«Ходите аккуратно! Сегодня были за школой на стадионе, сидел мужчина на трубах и достал свой половой орган. Начал идти к нам и перегородил нам путь», – написала девочка в сообществе «Подслушано Птицефабрика».

Она добавила, что было очень страшно. Но сзади него шел добрый мужчина, проводил до дома, а тот сбежал.

Правоохранители сейчас ищут извращенца.

Ранее сообщалось, что в Саратове извращенец мастурбировал на детей возле школы, а после открыл стрельбу. Пользователь в сообществе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказал, что увидел возле школы №44 мужчину, онанирующего на детей. По его словам, он удовлетворял себя в зарослях, пока смотрел на несовершеннолетних.