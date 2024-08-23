Россиянин попытался запрыгнуть в уходящий поезд и лишился ноги

В Нижнем Новгороде мужчина потерял ногу при попытке запрыгнуть в уходящий поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, которую разместил канал, можно заметить, как трое мужчин пытаются запрыгнуть в уже тронувшийся вагон. После того, как один из опоздавших сумел запрыгнуть на ступени, за ним попытался повторить еще россиянин. В итоге мужчина потерял равновесие и рухнул в пространство между перроном и поездом.

Пострадавшего доставили в больницу. В больнице медики ампутировали ему нижнюю часть голени.

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