Пьяная мать оставила коляску с младенцем на лестничной площадке и ушла: соседи забили тревогу

В Москве пьяная мать оставила коляску на лестничной клетке и пошла по своим делам. Как сообщает Агентство «Москва», в коляске находился младенец.

По данным источника, все произошло в доме на Бескудниковском бульваре. Женщина оставила коляску с маленьким ребенком на лестничной площадке и ушла. Непонятно, почему женщина совершила такой поступок.

По информации «МК: срочные новости», ребенка в коляске заметили соседи, которые сразу же обратились к правоохранителям. Отмечается, что сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Личность его матери установлена, проводится проверка.

Данное дело взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее мы писали о том, что пятилетний ребенок за рулем трактора переехал семилетнего брата. Все произошло во дворе дома в Бурятии. Малыш каким-то образом смог залезть в кабину трактора и завести его. Брата госпитализировали.

Также стало известно о том, что ребенок-инвалид из Новой Москвы две недели не может выйти из дома из-за сломанного лифта. Соседи жалуются, что лифт никак не могут починить. Страдают от этого больше всего не они, а юный житель, который не может выйти из дома, так как передвигается только на коляске.