Многодетную мать задержали в московском роддоме сразу после рождения тройни

В Москве задержали многодетную мать, которая находилась в розыске с 2023 года. Забрали женщину прямо из роддома, где она родила тройню. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 38-летняя россиянка приехала в перинатальный центр без документов. На учете по беременности она тоже не состояла. Поэтому сразу после того, как женщина родила трех младенцев, врачи рассказали о подозрительной пациентке полиции.

Выяснилось, что без документов женщина была не просто так. Она числилась в федеральном розыске и проходила по уголовному делу о краже. У многодетной матери уже есть судимости за грабеж и кражу, кроме того с нее взыскивали деньги на содержание детей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства. Женщина находится под подпиской о невыезде. Состояние и судьба новорожденных неизвестны.

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