Россиянин попытался убить мать бывшей девушки, выманив из квартиры отключением света

В Зеленограде местный житель совершил покушение на мать бывшей девушки, попытавшись выманить ее из квартиры отключением света. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло 24 марта. Россиянин приехал к дому жертвы с автоматом, отключил электропитание в щитке рядом с квартирой 60-летней жительницы и стал ждать, когда пенсионерка покинет жилище. Однако вместо женщины на лестничную клетку вышла ее дочь.

Уточняется, что преступник оттолкнул девушку в сторону, вломился в квартиру и попытался застрелить женщину, но его автомат дал осечку. Стрелка удалось вытолкнуть из квартиры. Позднее он был задержан сотрудниками полиции.

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