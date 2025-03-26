У одной из них выпал нож: две женщины избили участкового палками

Нападение на участкового произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Две женщины избили правоохранителя палками. Кроме того, во время нападения у одной из дебоширок выпал нож, передает 78.ru.

Все началось с конфликта между группой подростков и мужчиной с тремя женщинами. Несовершеннолетние после выяснения отношений со взрослыми обратились к участковому. Тот показал гражданам свое удостоверение, а те в ответ начали его толкать.

Затем две женщины напали на стража порядка. У одной из них были палки. Также у агрессивных представительниц прекрасного пола был с собой нож. В итоге обе дебоширки попали в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Козельске три женщины жестоко избили мужчину 8 марта. Он пытался привлечь их внимание и познакомиться.