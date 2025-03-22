Порвана губа и сломаны зубы: российскую школьницу ударили по лицу стеклянной бутылкой

В Иркутске неизвестный ударил 12-летнюю девочку стеклянной бутылкой по лицу. У пострадавшей порвана губа и сломаны зубы.

21 марта подросток возвращалась из школы. За ней следовал неизвестный мужчина, который обогнал девочку на светофоре у пешеходного перехода, замахнулся стеклянной бутылкой и ударил ее по лицу. Пострадавшей помог прохожий — он заметил на лице девочки кровь. Мужчина позвонил с ее телефона маме и рассказал о случившемся. Парень дождался, когда на место происшествия придут родители школьницы, полиция и медики.

В разговоре с Kp.ru мама девочки Ирина рассказала, что напавший на дочь не говорил ничего ни до, ни после случившегося. Подросток даже не закричала. Она оказалась спортсменкой, которая состоит в сборной Иркутской области по тхэквондо. Возможно, соответствующая подготовка помогла ей удержаться на ногах.

Ночью после случившегося девочка смогла спать только под успокоительными. Она все еще находится в шоковом состоянии. Медики наложили подростку три шва с внутренней стороны губы и один с внешней. Также у пострадавшей откололись нижние передние зубы и заболели верхние.

В региональном МВД проводится проверка. Полиция ищет напавшего на школьницу.

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