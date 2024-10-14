Россиянин попытался оживить умершего сына благодаря электричеству
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В Нижегородской области местный житель попытался реанимировать задохнувшегося пятимесячного сына с помощью электричества. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, ЧП произошло 6 октября в селе Красная Горка. Отец и мать ненадолго вышли из комнаты, где находился пятимесячный ребенок. По возвращению они обнаружили, что младенец лежит лицом в подушку. Он уже не подавал признаков жизни.
Тогда россиянин принес из гаража электрический провод с вилкой, воткнул в розетку и прислонил к груди наследника оголенными частями.
Мальчик умер до приезда медиков. Предварительной причиной смерти называется асфиксия.
Ранее мы писали, что россиянка бросила младенца в туалете и попыталась улететь из Антальи в Москву.
Также сообщалось, что в Ярославской области трехлетний ребенок внезапно упал в обморок и умер.