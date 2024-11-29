Россиянин попытался изнасиловать вытряхивающую коврик у квартиры девушку

В Санкт-Петербурге мужчина в нетрезвом состоянии попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, когда та решила вытряхнуть коврик. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Гражданском проспекте. 18-летняя девушка решила вытряхнуть коврик, лежащий у входной двери, и в этот момент к ней в квартиру ворвался незнакомец. Пьяный мужчина, которому на вид было около 50 лет, стал приставать к петербурженке и угрожать ей изнасилованием.

Однако россиянке удалось обхитрить злоумышленника – она отвлекла незнакомца разговорами и сумела выскочить на улицу. После ЧП девушка отправилась в полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину.

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