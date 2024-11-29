Ввел в гипноз, чтобы не могла двигаться: женщина обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии

В Москве местная жительница обратилась в полицию из-за действий психолога-экстрасенса. Она обвинила мужчину в сексуальном насилии. Однако стражи порядка не нашли в его действиях ничего преступного.

Женщина обратилась к специалисту вместе с мужем, передает Telegram-канал Baza. Супруги хотели наладить отношения. В один из дней россиянка пришла к экстрасенсу одна. Тот ввел ее в гипноз, чтобы пробудить нужную энергию, но, как уверяет клиентка, дело закончилось изнасилованием.

По словам москвички, она ощутила тяжесть в руках и не смогла сопротивляться. О случившемся женщина рассказала мужу, и уже вместе они пошли в полицию. Экстрасенс, в свою очередь, утверждает, что никакой телесной близости не было, так как он сидел за три метра до клиентки. Полиция по результатам проверки не стала возбуждать дело.

Ранее в Екатеринбурге священника-семьянина заподозрили в попытке изнасилования. По словам жертвы, он набросился на нее в подъезде.