На помощь планируют привлечь федеральных специалистов: пуля отскочила в глаз 14-летней школьнице
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Экстренная медицинская помощь потребовалась 14-летней девочке в Тульской области. На соревнованиях по стрельбе ей отскочила в глаз пуля, передает TSN24.
По данным СМИ, несовершеннолетняя получила травму 28 ноября в городе Плавске. Во время спортивных соревнований пуля из пневматической винтовки сначала попала в стену, а от нее — в глаз школьницы.
При каких обстоятельствах девочка получила травму, пока не известно. Это и причину травмирования подростка предстоит узнать стражам порядка в ходе проверки.
Для оказания помощи пострадавшую школьницу отправили в больницу. Также в региональном минздраве сообщают, что, помимо местных медиков, несовершеннолетнюю осмотрят специалисты федерального уровня.
Ранее в Подмосковье девятиклассника госпитализировали с пулей в виске после стрельбы. Школьник случайно нанес себе увечье.