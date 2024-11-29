На помощь планируют привлечь федеральных специалистов: пуля отскочила в глаз 14-летней школьнице

Экстренная медицинская помощь потребовалась 14-летней девочке в Тульской области. На соревнованиях по стрельбе ей отскочила в глаз пуля, передает TSN24.

По данным СМИ, несовершеннолетняя получила травму 28 ноября в городе Плавске. Во время спортивных соревнований пуля из пневматической винтовки сначала попала в стену, а от нее — в глаз школьницы.

При каких обстоятельствах девочка получила травму, пока не известно. Это и причину травмирования подростка предстоит узнать стражам порядка в ходе проверки.

Для оказания помощи пострадавшую школьницу отправили в больницу. Также в региональном минздраве сообщают, что, помимо местных медиков, несовершеннолетнюю осмотрят специалисты федерального уровня.

Ранее в Подмосковье девятиклассника госпитализировали с пулей в виске после стрельбы. Школьник случайно нанес себе увечье.