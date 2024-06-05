Россиянин попал в реанимацию с сильными ожогами из-за замкнувшего бойлера

В Москве местный житель получил ожоги при пожаре в собственной квартире. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в жилом доме на 3-й Институтской улице. В ванной комнате квартиры произошло возгорание площадью четыре квадратных метра. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание водонагревателя-бойлера.

В результате житель столицы получил серьезные травмы, его госпитализировали в реанимацию с ожогами 62% поверхности тела, а также с отравлением угарным газом.

Пожар удалось оперативно потушить. В настоящий момент организована проверка.

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