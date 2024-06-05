В Подмосковье педофил заманивал девочек к себе домой дорогими подарками

В подмосковных Химках задержали владельца табачного магазина, который заманивал к себе домой девочек. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

50-летний владелец табачного магазина из Химок подозревается в педофилии, о странном поведении мужчины заявили несколько школьниц. Несовершеннолетние уточнили, что злоумышленник знакомился с ними в сети, предлагал спиртное, духи и сигареты, звал к себе в гости поиграть с котенком.

Пострадавшие школьницы рассказали родителям, что мужчина намекал на интимные отношения и принуждал их к оральному сексу. В настоящий момент подозреваемый задержан.

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