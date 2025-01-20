Опубликовано 20 января 2025, 16:101 мин.
Россиянин попал в реанимацию с инсультом после крещенского купания
Житель Петербурга получил инсульт после купания в проруби.
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В Санкт-Петербурге мужчина оказался в больнице после крещенского купания. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник, житель Колпино захотел окунуться в воду, однако во время купания упал. Он сумел самостоятельно добраться до дома, но там его самочувствие лишь ухудшилось.
В итоге врачи зафиксировали у него спинальный инсульт и ушиб позвоночника. Также медики отметили, что от петербуржца исходил запах алкоголя.
В настоящий момент россиянин находится в реанимации.
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