Россиянин попал в реанимацию с инсультом после крещенского купания

В Санкт-Петербурге мужчина оказался в больнице после крещенского купания. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник, житель Колпино захотел окунуться в воду, однако во время купания упал. Он сумел самостоятельно добраться до дома, но там его самочувствие лишь ухудшилось.

В итоге врачи зафиксировали у него спинальный инсульт и ушиб позвоночника. Также медики отметили, что от петербуржца исходил запах алкоголя.

В настоящий момент россиянин находится в реанимации.

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