Могла попасть в сердце: российские врачи спасли младенца с иглой в грудной клетке

В Самаре хирурги спасли восьмимесячную девочку с швейной иглой в грудной клетке. Об этом сообщила Самарская областная больница им. В. Д. Середавина в соцсети «ВКонтакте».

Родители ребенка заметили, что она стала сильно капризничать и привезли малышку в больницу. Специалисты провели осмотр: во время него девочка поджимала ножку, а ее рука подвисала. Маленькой пациентке сделали рентген ключицы и тазобедренного сустава. Результаты исследования показали, что в грудной клетке находится инородное тело — швейная игла.

«Случай оказался непростым: возможно, в результате падения игла зашла чрез кожу снаружи, проткнув насквозь ребро. В результате чего у девочки были затрудненные движения левыми рукой и ногой», — пояснили в медучреждении.

Но врачи справились — они удалили инородное тело из грудной клетки ребенка. По словам хирурга Дмитрия Быкова, если бы игла оказалась на два сантиметра выше, она могла бы попасть в сердце, что представляло непосредственную угрозу жизни для ребенка.

Операция прошла успешно и в настоящее время состояние девочки стабильное. Она чувствует себя хорошо и выписана домой.

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