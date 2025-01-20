Опубликовано 20 января 2025, 11:301 мин.
Хотел спасти машину, но не себя: рыбак едва не утонул в холодной воде, провалившись под лед
В Приморье тонувший на Audi рыбак хотел спасти машину, вычерпывая миской воду.
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В Приморском крае тонувший на Audi рыбак хотел спасти машину, вычерпывая миской воду из салона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Гражданин Китая отправился на рыбалку и выехал на машине на лед. Под тяжестью он треснул, авто провалилось и стало медленно тонуть. Мужчина до последнего оставался в салоне, пытаясь спасти машину, вычерпывая воду миской.
Когда приехали спасатели, то в ход пошли трос и коряга, но автомобиль все равно затонул. Отмечается, что сам водитель не пострадал.
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