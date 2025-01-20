Хотел спасти машину, но не себя: рыбак едва не утонул в холодной воде, провалившись под лед

В Приморском крае тонувший на Audi рыбак хотел спасти машину, вычерпывая миской воду из салона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Гражданин Китая отправился на рыбалку и выехал на машине на лед. Под тяжестью он треснул, авто провалилось и стало медленно тонуть. Мужчина до последнего оставался в салоне, пытаясь спасти машину, вычерпывая воду миской.

Когда приехали спасатели, то в ход пошли трос и коряга, но автомобиль все равно затонул. Отмечается, что сам водитель не пострадал.

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