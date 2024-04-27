Российский первоклассник отомстил сестре и ударил ее ножом в сердце

В Ингушетии первоклассник напал с ножом на 14-летнюю сестру. Он ударил ее орудием прямо в грудь. Теперь за жизнь девочки борются врачи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, дети появились на свет от разных отцов и нередко ссорились. Во время одного из конфликтов после школы мальчик отошел на кухню, а вернулся к сестре уже с ножом в руках. Из мести он вонзил в нее острие, но это не убило ее. В тяжелом состоянии подростка доставили в клинику. У нее было проникающее ранение в области сердца. На данный момент подробностей хода ее лечения нет.

Известно, что после случившегося в отношении матери несовершеннолетних составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С первоклассником проводятся беседы.

Ранее в Москве прохожие записали на видео, как мать трясла и била по голове грудного ребенка. Женщина также кричала, что сдаст его в детский дом.