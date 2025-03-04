Россиянин почти сутки пролежал с застрявшей в батарее ногой

В Уфе 55-летний местный житель почти сутки пролежал один в квартире с застрявшей между батареей и полом ногой. Соответствующей информацией поделилось Управление гражданской защиты Уфы.

55-летний житель Уфы случайно поскользнулся и упал в своей квартире, он попал в ловушку и не смог самостоятельно выбраться, застряв в батарее. В таком положении пострадавший пролежал почти сутки, пока навестить его не приехал сын.

К этому моменту нога начала отекать и посинела, помимо этого, из-за горячей батареи на ней появился ожог. Спасатели, которые приехали на вызов за две минуты, смогли освободить пострадавшего и посоветовали ему обратиться за медицинской помощью.

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