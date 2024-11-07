Россиянин почти неделю прожил с телом жены

В Москве инвалид почти неделю прожил с телом жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент вскрылся, когда сотрудники МЧС выехали по вызову жителя столицы – инвалид рассказал, что упал и у него уже сутки не получается самостоятельно встать. Когда спасатели взломали дверь, то кроме хозяина обнаружили и труп женщины. Они выяснили, что та умерла около шести дней назад.

Позднее вызвавший МЧС москвич признался, что его жена продолжительное время болела раком, однако сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить все обстоятельства произошедшего.

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