Пуля разорвала щеку: девушке выстрелили в лицо во время разборок в российском ресторане

В одном из ресторанов Тувы девушке выстрелили в лицо во время разборки. О произошедшем рассказала в своем Telegram-канале журналистка Альмира Сенди.

Разборка произошла в ресторане в Бай-Хаакском районе. По словам журналистки, одной девушке пуля попала прямо в щеку и разорвала ее — на кадрах, опубликованных в Сети, пострадавшая стоит вся в крови.

Всего в больницу доставили шесть человек, пять из них — с серьезными ранениями. К произошедшему может быть причастен депутат Верховного Хурала Саян Ондар и борец Айдын Монгуш. Эта информация не подтверждена.

После публикации жутких кадров с перестрелки в Сети, Верховный Хурал выпустил по поводу случившегося заявление. Они не подтвердили, но и не опровергли информацию о причастности депутата к произошедшему.

В разговоре с 360.ru борец пояснил, что никак не связан с потасовкой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный выстрелил в рот 14-летней школьнице в рот в Санкт-Петербурге. Пуля застряла у девочки в горле.