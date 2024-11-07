На Чукотке бабушку с внучкой насмерть придавило гаражом, который сдуло во время посадки вертолета

На Чукотке гараж убил бабушку с шестилетней внучкой. Они находились в 30 метрах от вертолетной площадки в ожидании посадки воздушного судна.

Подробности сообщает Telegram-канал 112.

Происшествие случилось в селе Нунлигран. Женщина с ребенком спрятались за железным гаражом от ветра, поднявшегося от лопастей вертолета.

В результате незакрепленная конструкция упала на девочку и ее бабушку. Их доставили в больницу, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, трагедия произошла из-за сильного ветра и не связана с работой лопастей вертолета.

Ранее сообщалось, что молния убила футболиста во время матча в Перу. Скончался 34-летний защитник, вратарь получил серьезные ожоги.