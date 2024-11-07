На Чукотке бабушку с внучкой насмерть придавило гаражом, который сдуло во время посадки вертолета
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На Чукотке гараж убил бабушку с шестилетней внучкой. Они находились в 30 метрах от вертолетной площадки в ожидании посадки воздушного судна.
Подробности сообщает Telegram-канал 112.
Происшествие случилось в селе Нунлигран. Женщина с ребенком спрятались за железным гаражом от ветра, поднявшегося от лопастей вертолета.
В результате незакрепленная конструкция упала на девочку и ее бабушку. Их доставили в больницу, но травмы оказались не совместимы с жизнью.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, трагедия произошла из-за сильного ветра и не связана с работой лопастей вертолета.
Ранее сообщалось, что молния убила футболиста во время матча в Перу. Скончался 34-летний защитник, вратарь получил серьезные ожоги.