Россиянин по ошибке напоил друзей антифризом вместо спиртного

В Бурятии местный житель случайно дал выпить друзьям антифриз вместо спиртного. Об этом сказано на сайте СК республики.

Уточняется, что обвиняемый в багажнике своей машины хранил две схожие пластиковые бутылки, одна из которых была наполнена спиртосодержащей жидкостью, разбавленной красным морсом, а другая – антифризом, также красного цвета».

Впоследствии россиянин отдал приятельнице одну из бутылок, считая, что в ней находится алкоголь. Женщина употребила содержимое вместе с двумя родственниками, после чего они столкнулись с сильным недомоганием. Их доставили в больницу. Жительница Бурятии и один из ее родственников умерли в результате сильного отравления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

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