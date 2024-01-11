Не хотел уходить: в Москве посетитель ночного клуба откусил палец охраннику

В одном из ночных клубов Москвы буйный посетитель откусил палец охраннику, когда его попросили покинуть заведение. Подробности передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в конце декабря. Один из гостей клуба, который находился в нетрезвом виде, начал активно приставать к девушкам.

Охраннику пришлось трижды выводить мужчину из ночного заведения. Но если первые два раза все было спокойно, на третий — посетитель начал драться. В один момент он укусил охранника за палец, теперь у него не хватает примерно одного сантиметра на указательном пальце.

Ранее в Челябинской области ВИЧ-инфицированный укусил полицейского при задержании. У оперативника осталась глубокая царапина на руке. Теперь ему предстоит сдать анализы, чтобы выявить, заразился он или нет.

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